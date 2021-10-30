Türk Müziği Topluluğu’ndan Cumhuriyet Bayramı Konseri

Afşin Belediyesi Türk Müziği Topluluğu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser düzenledi.

KAHRAMANMARAŞ 30.10.2021, 12:41 30.10.2021, 12:51
Türk Müziği Topluluğu’ndan Cumhuriyet Bayramı Konseri

Afşin Belediyesi Kültür Evinde, Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde ilçedeki çeşitli meslek grubu üyelerinden bir araya gelen koro üyeleri tarafından Türk sanat ve halk müziği performansları sergilendi.

Etkinlikte konuşan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “ Belediyemiz bünyesinde 4 yıldır güzel bir topluluğa ev sahipliği yapıyoruz. İlçemizde çeşitli mesleklerden olan ve müziğe gönül veren vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Öğretmen arkadaşımız Ahmet Çelik öncülüğünde kurulan koro musiki alanında etkinlikler yapıyor. Bugünde cumhuriyetimizin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla bu etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Konserimize katılan tüm misafirlerimize ve bu toplulukta emekleri bulunan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Afşin Belediyesi Türk Müziği Topluluğu Kurucu Başkanı Ahmet Çelik de, “ Cumhuriyetin kanatları altında yaşamaktan vazgeçmeyen bir neslin fertleri olarak bizim hakiki musikimizi icra etmeye çalışıyoruz. Koromuzu oluşturan arkadaşlarımız büyük bir özveriyle ekstra zaman oluşturarak çalışmalara katıldılar ve güzel bir topluluğun oluşmasına vesile oldular. Her bir arkadaşıma teşekkür ediyorum. Bizlerden desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Güven’e ve belediye personellerimize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

TRT Sanatçısı Yaşar Yüksel’in konuk olduğu ve TRT İzmir Kent Radyosundan İlknur Yüksel’in sunuculuğunu yaptığı konserde İlker Kadir Yüksel şefliğinde Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği musiki eserler ile şarkı ve türküler seslendirildi.

Konsere katılımın yoğun görülürken dinleyen vatandaşlar ise büyük keyif aldı.

Belediye Başkanı Güven, konserin ardından Afşin Belediyesi Türk Müziği Topluluğu üyelerine plaket takdim etti.

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