Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, dev bir spor organizasyonuna daha ev sahipliği yapıyor. Macera tutkunlarının dört gözle beklediği Türkiye Offroad Şampiyonası Kahramanmaraş’ta düzenlenecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) işbirliğinde hayata geçecek organizasyona yurdun 15 ilinden 21 araç ve 42 sporcu katılacak. 10 Aralık Cuma günü Büyükşehir Belediyesi önünde start alacak yarışmada, devasa araçlar motorları çalıştıracak. Kapıçam Tabiat Parkı’nın 56 kilometrelik zorlu parkurunda yarışacak araçlar, 11 – 12 Aralık tarihlerinde saat 9.30’dan 17.00’a kadar kıyasıya mücadele edecek. Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, düzenlenecek organizasyona tüm vatandaşların davet edildiği bildirildi.