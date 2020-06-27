Türkiye’nin en büyük taş ve çakıl işlemeli ay yıldızı Nurhak dağına yapıldı!

Türkiye’nin en büyük taş ve çakıl işlemeli ay yıldızı Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesindeki Nurhak Dağında yapıldı. İlçe kaymakamı Cihat Koç’un önderliğinde başlatılan, vatandaşlarında katıldığı çalışmalarda 10 bin metre kare alan içerisine taş, çakıl ve kireç kullanılarak ay yıldız inşa edildi.

KAHRAMANMARAŞ 27.06.2020, 15:22 27.06.2020, 17:52
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Türkiye’nin en büyük taş ve çakıl işlemeli ay yıldızı Nurhak dağına yapıldı!

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesindeki 3090 rakımlı Nurhak Dağının 1923.metresine taş, çakıl ve kireç kullanılarak 10 bin metre kara alan içerisine 2023 metre kare ay yıldız yapıldı.

Çevre ilçelerden de görülen Ayyıldız, ilçe Kaymakamı Cihat Koç’un önderliğinde, ilçedeki askeri polis, güvenlik korucusu, bekçi ve vatandaşların katılımı ile inşa edildi.

Ayakta durmanın bile zor olduğu yamaçta çalışanlar güneşin ve kirecin yakıcı etkisine rağmen bayrak sevgisiyle yılmadan çalışıp, 15 gün içerisinde ay yıldızı tamamladı.

Ay yıldızın Cumhuriyetin kuruluşunun 100.yılına ithafen 2023 metre kare boyalı alan içine yapıldığını belirten Kaymakam Cihat Koç yaptığı açıklamada: “3090 rakımlı Nurhak Dağının 1923. metresinde toplam 10 bin metre karelik bir çerçeve alanı içerisinde Cumhuriyetimizin 100.yılına ithafen 2023 metrekare boyalı alan içerisinde ay yıldızımızı Nurhak Dağına ilmek ilmek ördük. Bu faaliyetimiz sırasında doğadaki hiçbir canlıya ve bitkiye zarar vermedik ve hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanmadık. Çok güzel bir çalışma oldu. Vatandaşlarımız burada taş üstüne taş koymak için bizimleydi. Gerçekten çok ciddi anlamda emek vererek, sanki kendi evimizi inşa eder gibi heyecanla Nurhak Dağında bir çalışma yaptık ve ortaya gerçekten Türkiye’nin bu yükseklikte, bu metrekaredeki en büyük ay yıldızı çıktı. Halkımızda bizleri hiç yalnız bırakmadı, kimileri çalışmalara katıldı, kimileri ise çalışmalara katılanlara bazen yemek bazen su gönderdi. Hepsine teşekkür ediyorum. Ay yıldızımız çevre ilçelerden de görülebiliyor olası Nurhak olarak bizi ayrıca sevindirdi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çalışmaya katılanlardan Enes Kuş’da heyecanla çalıştıklarını belirterek: “ Nurhak Dağına ay yıldızın işleneceğini duyunca heyecanlandık. Arkadaşlarımızla birlikte çalışmalara yardım etme kararı alıp, günlerce çalışma yaptık. Zorlu bir çalışma süreci geçirdik. Ayakta kalmanın bile zor olduğu yamaçta, güneşin yakıcılığına kirecin yakıcılığı karışınca gerçekten çok zorlandık ama her şeye değdi. Ay yıldızımızı görkemli bir şekilde Nurhak dağına işledik” ifadelerine yer verdi.

Çalışma ekibinin içinde yer alan Ferhat Parlak ise: “Eğimli yapısından dolayı çalışırken zorlu anlar yaşadık. Ama şunu öğrendik, bu ay yıldızın altında el ele verdikten sonra yapamayacağımız hiçbir iş yoktur. Kalbimizde önemli bir yeri olan bayrağımızın yapılmasına önderlik eden kaymakamımız cihat koç ve çalışmalara katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

#Kahramanmaraş #Nurhak #Türkyenin en büyük taş ve çakıl işlemeli ay yıldızı
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