Türkoğlunda 3 gün süren 15 Temmuz etkinlikleri sona erdi

Sosyal Projelerle Kahramanmaraş'ta ilkleri yaşatan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, yine bir ilk yaparak Türkoğlu ilçesinde 3 devam eden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri düzenledi.

KAHRAMANMARAŞ 16.07.2021, 18:54 16.07.2021, 21:40

Türkoğlu Belediyesi ve Türkoğlu İlçe Gençlik ve Spor müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinliklerin ilk gün Türkoğlu spor kompleksinde Türkoğlu Belediye Ampute Futbol Takımı ile Suriye Afrin Ampute Futbol Takımı arasında oynanan müsabaka gerçekleştirildi.

2. gün ise Kamu Külliyesinden 23 Nisan parkına kadar dev bayraklarla mehteran takımı  eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı. Ardından 23 Nisan Parkında, Gürcistan, Suriye, Azerbaycan ve Ülkemizin çeşitli şehirlerinden sporcuların katıldığı, vatandaşlarımızın coşkulu katılımıyla  Uluslararası Kısa Şalvar Güreşleri Festivali düzenlendi.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şalvar Güreş turnuvasında Başpehlivan Gürcistan ‘dan Giorgi Goguşivili, 2. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden Salih Alkız ve 3. Tokat bölgesinden Serhat Elvan oldu.

3 günde ise, 15 Temmuz Şehidi Özel Harekat Polisi Niyazi Ergüven mezarı başında anılarak hain gecede Vatanımız için Şehit olmuş 251 vatan evladı ve tüm şehitleri için dualar edildi. Sonrasında ise Fatih Sultan Mehmet Han Camiinde tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlid-i Şerif okundu. Şehit aileleri ziyaret edildi. Ardından etkinlik, Kamu Külliyesinden, Millet Meydanına kadar yüzlerce vatandaşın katıldığı Milli Birlik yürüyüşüyle devam etti.

Millet Meydanda devam eden etkinliklerde, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından Kur’anı-Kerim tilaveti okunmasıyla başlayan program, daha sonra 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı konuşma canlı olarak izlendi. 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinin yer aldığı video gösteriminin ardından protokol konuşmaları gerçekleştirildi. Ardından günün anlam ve önemini belirten şiirler okunup, kahramanlık türküleri seslendirildi.

Millet Meydanı’nda düzenlenen etkinlik ve Demokrasi Nöbeti’ne Vali Yardımcısı Kaymakam Vekili Mahmut Hersanlıoğlu, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Ak Parti Türkoğlu İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Yardımcısı Kaymakam Vekili Mahmut Hersanlıoğlu konuşmasında ;”Sözlerime başlarken Cumhuriyetimizin varisi Mustafa Kemal Atatürk’ü onun silah arkadaşlarını, dünya tarihinde yer aldığımızda bu güne devletimize, milletimize hizmet veren bizleri yöneten, bizleri bugünlere ulaştıran bütün devlet büyüklerimizi şehadet şerbetini içmiş olan şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş gazilerimizi anarken 15 Temmuz şehitlerimizi özellikle burada dile getirmek istiyorum. Onlarında makamları cennet olsun diyorum. Özellikle ilçemizden şehadet şerbeti ni içip bize büyük gurur yaşatan şehidimiz Niyazi Ergüven’e de Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. İnşallah bizlerde onların komşusu oluruz diyerek sözlerime başlıyorum.

Sevgili gençler uyanık olmalıyız,  düşmanın oyunu bitmez, bizim yapmamız gereken birbirimize saygı duyacağız ,saygı yetmiyor bir birimizi daha çok seveceğiz, daha çok kenetleneceğiz. Bu coğrafyanın zenginliklerini bizim olarak göreceğiz. Bir olacağız, beraber olacağız, bir olmazsak, beraber olmazsak bizi rahat bırakmazlar. “dedi.

Belediye Başkanı Osman Okumuş konuşmasında; “Öncelikli olarak, 3 gün devam eden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü anısına programlarımızı gerçekleştirdik.  

Şehit Niyazi Ergüven’in İlçesinin Belediye Başkanı olmamdan dolayı ne kadar şeref ve gurur duysam azdır.250 nadide şehidimizin bir tanesi de 15 Temmuz günü o alçak fetö kalkışmasında Türkiye’de göz bebeğimiz dünyanın en iyi yetiştirilmiş Özel Harekat Polis merkezinin uçakla bombalanması neticesinde bize de şehit ateşi düştü.

Bugün mezarını Değerli Kaymakamız ve ilçe protokolümüzle ziyaret ettik, Büyükşehir Belediyemiz ve   İl Başkanımızla ailesini ziyaret ettik.  Allah onlara sabırlar versin.15 Temmuz da hain Fetöcülerin darbe girişimi ile aradan 5 yıl geçti. Allah o günleri bir daha yaşatmasın. Tabi bunun içinde sadece dua ile değil, kalbimizle, yüreğimizle bütün vücudumuzla bu tür hainlere inşallah, gerekli dersi her zaman vermemiz gerekiyor.

3 gün boyunca etkinliklere destek veren Vali Yardımcımız Kaymakam Vekilimiz Sn. Mahmut Hersanlıoğl’na, İlçe Gençlik Spor Müdürü aynı zamanda Milli Güreşçi Şahin Hopur a, bütün personellere, Sporculara ve tüm katılımcılara teşekkür ederim. ” şeklinde belirtti.

3 gün devam eden Demokrasi Nöbeti tüm camilerde şehitlerimiz için salânın okunmasıyla sona erdi.

#Türkoğlu #15 Temmuz #Osman Okumuş #AksuTV #aksutv haber
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