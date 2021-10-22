Üç Şair Cevap Aradı: Şiir Ne İşe Yarar?

Büyükşehir Belediyesi 2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında üç usta kalemin katılımıyla “Şiir Ne İşe Yarar? Türk Şiiri ve Türkiye” paneli düzenlendi.

KAHRAMANMARAŞ 22.10.2021, 22:40
Üç Şair Cevap Aradı: Şiir Ne İşe Yarar?

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nde, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Ali Kutlay gibi Kahramanmaraş’tan yetişerek Türk edebiyatına damga vuran şairlerin yolunun kesiştiği okulda, “Şiir Ne İşe Yarar? Türk Şiiri ve Türkiye” paneli düzenlendi.

Moderatörlüğünü Samed Karataş’ın yaptığı program, Adnan Özer, Osman Sarı ve Fatma Şengül Süzer gibi üç usta kalemin katılımıyla gerçekleşti. Şiirin serüveninin anlatıldığı etkinlikte, Kahramanmaraş ekolünün edebiyattaki önemi vurgulandı.

#Büyükşehir Belediyesi #2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri #AksuTV #AksuTVHaber
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