Ülke genelinde alkol denetimi gerçekleştirildi

Yapılan denetimlerde 84.639 araç/sürücü denetlendi.

1.980 sürücünün alkol etkisinde araç kullandığı,13 sürücünün uyuşturucu ve uyarıcı madde testinin pozitif çıktığı ve haklarında yasal işlem başlatıldığı,1.040 sürücünün sürücü belgesi olmadığı tespit edildi.1.293 araç trafikten men edildi.1.942 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.Toplam 9.905 trafik kural ihlali tespit edildi ve işlem yapıldı.