Ünal, Teknik Bilimler ve Sosyal Bilimler MYO temel atma törenine katıldı!

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde düzenlenen temel atma töreninde açıklamalarda bulundu.

KAHRAMANMARAŞ 18.06.2021, 16:39 18.06.2021, 18:25

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, üniversitelerin kendi kültüründen, tarihinden, coğrafyasından, değerlerinden tiksinen, başka ülkelere hayran zihinlerin yeri olamayacağını belirtti.


Ünal, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Teknik Bilimler ve Sosyal Bilimler meslek yüksekokullarının temel atma töreninde yaptığı konuşmada, insanların en temel ihtiyaçlarından birisinin sosyalleşme olduğunu, özellikle salgın döneminde bu durumun daha iyi anlaşıldığını, üniversite ortamında da öğrencinin sosyalleştiğini dile getirdi.
Üniversitenin ruhu, iklimi, öğrenciyle kurduğu ilişki, öğrenciye sunduğu ortam, mekan, mimari dokunun öğrencinin sosyalleşmesiyle beraber kültür kazanmasının da bir parçası olduğuna değinen Ünal, "Bugün dünyada belirli üniversitelere gittiğinizde ya da Türkiye'de belirli üniversitelere gittiğinizde o üniversiteler sizi kültürüyle, kendi ruhuyla, kendi iklimi ile karşılar. O halde bir üniversitenin üniversite olabilmesi için üniversitenin temel mümeyyiz vasfı üniversite kampüsünde oluşturduğu iklimdir, duygudur, ruhtur bunu da akademisyenler oluşturur. Bunu da akademisyenlerin kavrayışı, kültürü, vizyonu, öğrenci ile kurduğu ilişki, kendi ile kurduğu ilişki, öğrenciye duyduğu saygı, kendisine duyduğu saygı oluşturur ve bu ruhu, kültürü oluşturabilmiş üniversite sayısı da maalesef fazla değil." diye konuştu.


Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Özellikle altını çizerek söylüyorum, bizim üniversitelerimizdeki öğrencilerimizin siyasi görüşleri ne olursa olsun, düşünceleri fikirleri ne olursa olsun ama aidiyetleri bu ülkeye olmalıdır. Aidiyetleri bu kültüre, bu toprağa, bu inanca, bu tarihe olmalıdır. Eğer bir üniversite hocası, bir akademisyen dersinde bir öğrenciye kendi kültürüne, kendi aidiyetine, kendi coğrafyasına, kendi iklimine ihaneti endoktrine ediyorsa o akademisyenle ilgili bir sorun vardır. Biz bu toprakların çocuklarıyız biz buraya aitiz.

Bir insan kendi tarihine, kendi coğrafyasına, kendi vatanına, bütün birikimine ihanet içesindeyse bunun adı düşünce olamaz. Eğer bir insan bu ülkenin özgüvenine saldırıyorsa, öyle akademisyenler var Twitter'da görüyorum doğrudan bu ülkenin özgüvenine saldırıyor. Bu ülkenin yapabilme gücüne saldırıyor. Bu ülkenin başarabilme yeteneğine saldırıyor. 2012'de ABD'den istediğimiz fakat bize verilmeyen insansız hava araçlarını 9 yılda yapıyor NATO ve AB ülkelerine satıyor ama bu ülkenin akademisyeni Twitter'da 'Sizin o yaptığınız drone onu markette de satıyorlar' diye yazıyor. Bu, bu ülkenin yapabilme yeteneğine saldırmaktır. Bu, bu ülkenin özgüvenine saldırmaktır. Bunu kim yapar biliyor musunuz? Bunu sözde gelişmiş ülkelerin az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere gönderdiği adı akademisyen olan etki ajanları yapar. Bunun adı etki ajanlığıdır."

- "Türkiye'nin önü açık, yeter ki kendimize güvenelim"

Bu özgüvene saldırıyı, kendini sözde gelişmiş, çağdaş olarak tanımlayan ama kendi ülkesinin insanını az gelişmiş olarak nitelendiren, kendisinden de ülkesinden de kopmuş zihinlerin yaptığını ifade eden Ünal, 20 yıldan bu yana bununla mücadele ettiklerini, kavgasını verdiklerini söyledi.

Üniversitelerin bu ülkeye aşık, bu ülkeyi ayağa kaldırmaya kendisine adamış gençlerin yetişeceği yerler olduğuna işaret eden Ünal, "Üniversiteler kendi kültüründen, tarihinden, coğrafyasından, değerlerinden tiksinen, başka ülkelere hayran zihinlerin yeri olamaz. Türkiye'nin önü açık, yeter ki kendimize güvenelim, yapabilme kapasitemize güvenelim, Türkiye'ye güvenelim. Biz Allah'ın izniyle Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıl, önümüzdeki 20 yıl sadece bölgesinde değil, küresel ölçekte bir oyun kurucu, oyun değiştirici olduğunu daha net bir şekilde göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Temel atma törenine Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KSÜ Rektörü Niyazi Can, AK Parti milletvekilleri Ahmet Özdemir ve İmran Kılıç, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, akademisyenler ve davetliler katıldı.

#AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal #Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi #Temel Atma Töreni
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