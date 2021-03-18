UNESCO Süreci Bakan Çavuşoğlu’na anlatıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal ile bir süredir üzerinde titizlikle çalıştığımız UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı başvuru sürecini değerlendirmek üzere Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nu ziyaret ettik. Destekleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu ziyaret etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın da yer aldığı ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş’ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na Edebiyat temasıyla başvuru süreci ile ilgili son durum bilgilerini paylaştı. Başkan Güngör, şehrin edebiyat birikimi ve UNESCO başvuru süreci kapsamında sürdürülen çalışmaları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na aktardı.
Destek Teşekkürü
Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal ile Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nu ziyaret ettik. Bilindiği üzere bir süredir üzerinde çalıştığımız UNESCO başvurusu ile ilgili son durum bilgilerini paylaştık. Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na destekleri için şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı. Yapılan görüşmenin ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na İkindi Yazıları tıpkıbasımını hediye etti.
|İmsak
|05:12
|Güneş
|06:32
|Öğle
|12:45
|İkindi
|16:09
|Akşam
|18:49
|Yatsı
|20:04
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|28
|63
|2. Galatasaray
|29
|61
|3. Fenerbahçe
|29
|58
|4. Trabzonspor
|29
|52
|5. Alanyaspor
|29
|49
|6. Hatayspor
|29
|46
|7. Gaziantep FK
|29
|46
|8. Karagümrük
|29
|41
|9. Göztepe
|29
|39
|10. Sivasspor
|28
|37
|11. Antalyaspor
|29
|36
|12. Konyaspor
|28
|33
|13. Malatyaspor
|28
|31
|14. Rizespor
|28
|31
|15. Kasımpaşa
|29
|31
|16. Kayserispor
|28
|31
|17. Ankaragücü
|28
|29
|18. Başakşehir
|29
|29
|19. Erzurumspor
|29
|27
|20. Denizlispor
|28
|24
|21. Gençlerbirliği
|28
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|26
|53
|2. Samsunspor
|26
|51
|3. Adana Demirspor
|26
|48
|4. Altay
|26
|47
|5. İstanbulspor
|26
|47
|6. Altınordu
|26
|46
|7. Ankara Keçiörengücü
|26
|43
|8. Tuzlaspor
|26
|41
|9. Bursaspor
|26
|37
|10. Ümraniye
|26
|37
|11. Bandırmaspor
|26
|35
|12. Boluspor
|26
|29
|13. Adanaspor
|26
|28
|14. Menemenspor
|26
|28
|15. Balıkesirspor
|26
|26
|16. Akhisar Bld.Spor
|26
|25
|17. Ankaraspor
|26
|16
|18. Eskişehirspor
|26
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|30
|71
|2. M. United
|29
|57
|3. Leicester City
|29
|56
|4. Chelsea
|29
|51
|5. West Ham
|28
|48
|6. Liverpool
|29
|46
|7. Everton
|28
|46
|8. Tottenham
|28
|45
|9. Aston Villa
|27
|41
|10. Arsenal
|28
|41
|11. Crystal Palace
|29
|37
|12. Leeds United
|28
|36
|13. Wolverhampton
|29
|35
|14. Southampton
|29
|33
|15. Burnley
|29
|33
|16. Brighton
|28
|29
|17. Newcastle
|28
|28
|18. Fulham
|29
|26
|19. West Bromwich
|29
|18
|20. Sheffield United
|29
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|27
|63
|2. Barcelona
|27
|59
|3. Real Madrid
|27
|57
|4. Sevilla
|27
|54
|5. Real Sociedad
|27
|45
|6. Real Betis
|27
|42
|7. Villarreal
|27
|40
|8. Granada
|27
|36
|9. Levante
|27
|35
|10. Celta de Vigo
|27
|34
|11. Athletic Bilbao
|27
|34
|12. Valencia
|27
|30
|13. Osasuna
|27
|29
|14. Cádiz
|27
|29
|15. Getafe
|27
|28
|16. Real Valladolid
|27
|26
|17. Elche
|27
|24
|18. Deportivo Alaves
|27
|23
|19. Eibar
|27
|22
|20. Huesca
|27
|20