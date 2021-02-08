Ünlü Ekonomist Dr. Ramazan Kurtoğlu, Şifayı Dr. Ahmet Metin Başkan’da buldu

Şehrimizde bir dizi temaslarda bulunmak üzere bulunan ekranların tanınan yüzü Ekonomist Yazar Dr. Ramazan Kurtoğlu, yaşadığı ani bir göz rahatsızlığı sonrası Kahramanmaraş Özel Uğur Göz Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Metin Başkan tarafından sağlığına kavuşturuldu.

Türkiye’nin değerli akademisyenlerinden ve Dünya’nın en iyi 10 üniversitesinde hocalık yapmış olan Dr. Ramazan Kurtoğlu, tedavisiyle ilgili yaptığı açıklamasında; “Yaşadığım ani göz rahatsızlığı sonrası İstanbul’daki konunun uzmanı hocaların Dr. Ahmet Metin Başkan’a yönlendirmesi ile muayene oldum ve sağlığıma kavuştum” dedi.

Hastanedeki teknolojik donanımın çok ileri düzeyde olduğunu ama bir o kadar da bu teknolojiyi kullanabilen yetkin, mesleğinde uzman olmanın da önemli olduğunu vurgulayan Kurtoğlu, Dr. Ahmet Metin Başkan’a müteşekkir olduğunu belirtti.