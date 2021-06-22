Uygulama Kahramanmaraş ta bir ilk! Araç bakımı ihmale gelmez
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar oto sanayiye giderek araçlarının bakımını yaptırıyor.
KAHRAMANMARAŞ 22.06.2021, 15:59 22.06.2021, 17:05
Vatandaşlar bakımın yanı sıra araçlara, pasta cila, seramik kaplama, boyama işlemleri gibi uygulamalara da yoğun ilgi gösteriyor.
Vatandaşlara, araçlarla ilgili a’dan z’ye tüm bakımları car hospital uygulaması ile kolaylık sağlayan MF AUTO Sahibi Mehmet Müşür Çatalkaya vatandaşlar hem zamandan tasarruf ediyor hem de tek elden işlem görüyor. dedi.
Konuşmasının devamında Çatalkaya, kentteki pasta cila ve seramik kaplama konusundaki iddialarını şu sözlerde belirtti.
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