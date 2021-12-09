'Uyum Buluşmaları' etkinliği düzenlendi!

KSÜ ev sahipliğinde Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğe Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Vali Yardımcısı ve Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, KSÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Zekeriya Pak ve Prof. Dr. Kadir Saltalı, Kahramanmaraş İl Göç İdaresi Müdürü Burak Yolcuoğlu, üniversite protokolü, kurum ve kuruluş temsilcileri ile üniversitede eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler katıldı.

Üniversite Uyum Buluşmaları etkinliğinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, yabancı uyruklu öğrencilerin diğer yabancı uyruklu kesimlere göre ev sahibi toplumla daha hızlı uyum sağladığını belirterek, yabancı uyruklu öğrencilerin ev sahibi toplumla yabancılar arasında etkin iletişim köprüleri kurulmasına önemli katkılar sağladıklarını ifade etti.

Toplumumuz ve yabancı uyruklu kesimler arasında sosyal uyumun sağlanması konusunda çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Vali Coşkun, yabancı uyruklu öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ise KSÜ’de uluslararası statüdeki öğrencilerin sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini belirterek, üniversitemizde eğitim gören uluslararası öğrencilerin üniversite imkânlarından en üst düzeyde faydalanabilmeleri ve üniversitemizde eğitim gören öğrencilerle uyumlarını sağlamak için her türlü desteği sağladıklarını söyledi.

Pandemi sürecinde de çevrim içi ve yüz yüze toplantılar yaparak yabancı uyruklu öğrencilerin sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini hatırlatan Rektör Can, “sizler bizlere ailelerinizin emanetlerisiniz. Üniversitemizden donanımlı bireyler olarak mezun olarak ülkelerinize hizmet etmeniz için her türlü altyapıyı hazırlıyor, sağlıklı ve huzurlu bir eğitim ortamı tesis ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Üniversite Uyum Buluşmaları programına katkı sağlayan herkese teşekkür eden Rektör Can, programın faydalı olması ve hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Kahramanmaraş İl Göç İdaresi Müdürü Burak Yolcuoğlu da kısa bir selamlama konuşması gerçekleştirirken, Kahramanmaraş İl Göç İdaresi Müdürlüğü olarak uluslararası öğrencilere yönelik yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Açılış konuşmalarının ardından kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından bilgilendirme sunumları yapıldı.

İlk olarak söz alan KSÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Dış İlişkiler Şube Müdürü Özlem Nalbantbaşı, ‘Harçlar ve Yabancı Uyruklu Öğrencilere Yönelik Olarak Verilen Diğer Hizmetler’ başlıklı sunumunu yaptı.

Program kapsamında Kahramanmaraş İl Göç İdaresi Müdürlüğü Uzmanı İsmail Bozdağ ‘Yabancı Öğrencilere Verilen Hizmetler’ Kahramanmaraş İl Emniyet

Müdürlüğünde görevli Kıdemli Baş polis Ahmet Güner ‘İl Emniyet Müdürlüğüne ilişkin Genel Bilgiler’, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü Pıctes Koordinatörü Mesut Kucur ‘Denklik İşlemleri ve Halk Eğitim Merkezlerinde Yabancı Öğrencilere Yönelik Verilen Hizmetler’, Kahramanmaraş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İş ve Meslek Danışmanı Ayşe Kayabaşı ‘Yabancı Uyruklu Öğrencilerin İş Piyasasına Erişimi’, Kahramanmaraş Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü SGK Dulkadiroğlu Merkez Müdürü Murat Özaslan ‘Genel Sağlık Sigortası Hakkında Bilgilendirme’, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Şube Müdürü Ahmet Başaran ‘KYK ve Yabancı Öğrencilere Yönelik Verilecek Sportif Hizmetler’ başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

Program sunum yapan kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımcıların sorularını cevaplandırmasının ardından son buldu.