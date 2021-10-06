Vali Coşkun Çağlayancerit İlçemizi Ziyaret Etti
Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar Kartal ile birlikte Çağlayancerit İlçemizi ziyaret etti.
Vali Coşkun ve Daire Başkanı Kartal, yapımı devam eden Çağlayancerit Hükümet Konağı’nda incelemelerde bulunarak inşaatın son durumuyla ilgili Kaymakam Talha Battal ve yetkililerden bilgiler aldı.
İncelemelerin ardından Çağlayancerit Kaymakamlığı’nı da ziyaret eden Vali Coşkun, Çağlayancerit Kaymakamlığı’na atanan Kaymakam Talha Battal’a yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun dileklerini iletti.
Vali Ömer Faruk Coşkun ziyarette, Kaymakam Talha Battal’dan ilçenin genel durumu hakkında bilgiler alarak yapılacak kamu hizmetlerinde birlikte gayret gösterileceğini belirtti.
İnceleme ve ziyaretlerin ardından Vali Coşkun, Çağlayancerit Polis Merkezi, Çağlayancerit polis uygulama ve Akçalar jandarma uygulama noktalarını da ziyaret ederek, emniyet ve jandarma personelimizle bir süre hasbihal edip çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Vali Coşkun ayrıca, yol çalışması yapan Karayolları ekiplerini de ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler alıp bölgedeki vatandaşlarla selamlaştı.
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