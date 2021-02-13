Vali Coşkun'dan koronavirüs denetimi
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun Tekerek kapalı çarşıda kovid-19 denetimi gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 13.02.2021, 17:13
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan esnafları ziyaret eden Vali Coşkun esnafların taleplerini dinledi.
Son zamanlarda düşen vaka sayılarının ardından içişleri bakanlığı genelgesi ile denetim gerçekleştiren Vali Coşkun esnafları ve kısıtlamadan muaf tutulan vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Denetimler sonrası açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun “tedbirlerimizi elden bırakmamak gerek” ifadelerini kullandı.
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