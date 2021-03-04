Vali Coşkun’dan, AVM’ye Kovid-19 denetimi!

Kontrollü normalleşme ile kademeli olarak açılan kafe ve restoranlara denetim gerçekleştiren Vali Coşkun iş yerlerine kurallara uymaları konusunda mesajlar verdi.

AVM’de bulunan işletmelere Kovid-19 denetimleri gerçekleştiren Vali Coşkun işletmlerin kapasite sınırına ve 14 kurala dikkat çekti.

Denetimler sonrası açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun 'vatandaşlarımız kontrollü normalleşme sürecinde rehavete kapılmasın' ifadelerini kullandı.

HABER: EMRE ATAÇ