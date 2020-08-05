Vali Coşkun’dan vatandaşlara görüntülü maske ve sosyal mesafe uyarısı!

Videolu paylaşımda bulunan vali Coşkun, "Sağlığımız için kuralları ve uyarıları dikkate alalım. Maske takmak ve sosyal mesafe kuralına uymak hepimizi Koronavirüs’ten korur. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayalım. İfadelerine yer verdi.

Haber: Gökhan Çalı