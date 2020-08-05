Vali Coşkun’dan vatandaşlara görüntülü maske ve sosyal mesafe uyarısı!
Kahramanmaraş valisi Ömer Faruk Coşkun valiliğin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, maske ve sosyal mesafe konusunda vatandaşlara görüntülü uyarılarda bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 05.08.2020, 16:28 05.08.2020, 19:09
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Videolu paylaşımda bulunan vali Coşkun, "Sağlığımız için kuralları ve uyarıları dikkate alalım. Maske takmak ve sosyal mesafe kuralına uymak hepimizi Koronavirüs’ten korur. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayalım. İfadelerine yer verdi.
Haber: Gökhan Çalı
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