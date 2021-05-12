Vali Ömer Faruk Coşkun, Ramazan Bayramı’nı kutladı

Vali Coşkun, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan’ı, manevi bir huzurla idrak ettikten sonra bayrama ulaşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Bayramlar; mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendirildiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu müstesna günlerdendir.

Koronavirüs salgınından dolayı ne yazık ki, hem Ramazan Ayımızı hem de bayramımızı buruk bir şekilde geçirmek zorunda kalıyoruz.

Devletimizin salgın hastalık nedeniyle almış olduğu tedbir kararlarına ve tam kapanma kurallarına bayram öncesinde olduğu gibi bayramda da hassasiyetle uymak gerekiyor.

Bu yüzden Kahramanmaraşlı Hemşehrilerimden istirhamım;

Lütfen bayram boyunca eş dost akraba ziyaretlerinde bulunmayalım. Bayram kutlamalarını sevdiklerimizi telefonla arayarak yapalım.

Değerli Hemşehrilerim,

Kalplerimiz birlik ve beraberlik içerisinde attığı sürece mesafelerin hiçbir önemi yoktur. Bu bayramı, eski bayramlar gibi kutlamamız halinde, virüsün yayılma hızı tırmanabilir. Bayram günleri virüsün yeniden yayılma günleri olmamalıdır.

Unutmayalım, millet olarak daha güzel yarınlara ve bayramlara kavuşmamız alacağımız sıkı tedbirlere bağlıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle; tüm İslam âleminin, aziz milletimizin ve Kahramanmaraşlı Hemşehrilerim’in Ramazan Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyor, bayramın tüm insanlığa barış, kardeşlik, saygı ve huzur getirmesini temenni ediyorum.

Millet olarak sosyal mesafelerin olmadığı, küçüklerimizle doyasıyla kucaklaşıp, büyüklerimizin ellerinden öpebildiğimiz, nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle.

Bayramınız mübarek olsun.”