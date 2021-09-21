Veliler dikkat! Okul çağındaki çocuklarınız sağlıklı besleniyor mu?

Kral, okul çağındaki çocukların sağlık için yeterli ve dengeli beslenmelerinin önemine dikkat çekerek, sağlıksız beslenmenin büyüme ve gelişme geriliğine yol açtığını belirtti.

1 - Rengârenk beslenme çantası

Beslenme çantasını hazırlarken besin gruplarını düşünün. Tam tahıllar, meyve veya sebze ve süt ürünlerini içeren besin gruplarına beslenme çantasında dengeli bir şekilde yer vermeye özen gösterin.

•Küçük teneffüsler, ara öğünler için taze meyve, fındık, badem, ev yapımı poğaça veya kekle alternatifler yaratabilirsiniz.

•Öğle yemeği için ise tavuk, ton balığı veya peynir gibi protein kaynağı bir besini içeren sandviç ve süt, tost veya ayran hızlı ve pratik öğün seçimleri olabilir.

2- Yumurtayı unutmayın

Çocuğunuz için; büyüme ve gelişme döneminde hayvansal protein kaynağı olarak et, tavuk ve balığın önemini unutmayın. Her gün bu tür yemekler pişirme imkânınız yoksa yumurtayı ihmal etmeyin, kuru baklagilleri yoğurtla dengeleyin.

Yumurta, anne sütünden sonraki en kaliteli protein kaynağı. İçerdiği sağlıklı yağlar ve proteinle uzun süre tokluk hissi sağlanmasına da yardımcı olur.

3 - İşlenmiş gıdalardan uzak durulmalı

Ultra işlenmiş gıdaların artık çocukların ve gençlerin diyetlerinde kalorinin üçte ikisini oluşturduğunu biliyor musunuz? Ultra işlenmiş gıdalar nedir diye soracak olursanız; cipsler, paketli atıştırmalıklar, şekerlemeler, tatlandırılmış ve gazlı içecekler, dondurulmuş ve raf ömrü uzun yiyecekler kısacası trans yağ, katkı ve koruyucu maddeler içeren bir dizi işlem görmüş besinler olarak örnek verilebilir.

4 - Daha sağlıklı alternatifler

Okullar açıldıktan sonra çocuklar için en önemli iki öğünün kahvaltı ve okul dönüşündeki atıştırmalık zamanı olduğunu düşünüyorum. İlave şeker içermeyen, yüksek lif kaynağı, vitamin ve mineral içeren taze besinleri atıştırmalık olarak tercih etmek en sağlıklı tercihtir.

Kötü beslenmenin ve aşırı fastfood tüketiminin diyabet, obezite ve bazı kanser türleri gibi diğer ciddi tıbbi durumlarla ilişkili olduğunu unutmamak gerekiyor. Tatlı için evde kendi tariflerinizi kullanabilir, şeker yerine pekmez veya bal tercih edebilirsiniz.

5 - Uyku düzenine dikkat

Kaliteli ve yeterli uykunun, güçlü bir bağışıklık sisteminin ve sağlıklı bir yaşamın en önemli parçalarından biri olduğunu unutmamak gerekiyor. Okulların uzun süredir kapalı olması yüzünden uyku düzeni değişikliklere uğrayabilir. American Academy of Sleep Medicine (AASM), 6-12 yaş aralığındaki çocukların günde 9-12 saat uyumasını öneriyor. 13-18 yaş aralığında ise önerilen bu değer 8-10 saat. Çocuklarınızın hareket etmesi de bir diğer önemli noktalardan. Egzersiz alışkanlığını ömür boyu sürecek bir aktivite haline getirmek için onlara iyi bir rol model olabilirsiniz. Egzersizi ailenizle eğlenceli bir aktiviteye dönüştürebilir, hem kendinize hem çocuğunuz hayatına fayda sağlayabilirsiniz.

HABER: MEHMET DEVECİ