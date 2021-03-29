Yakup’un hayali gerçek oldu! Otizmli 15 yaşındaki Yakup Çolak, polis üniforması giydi

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 yaşındaki otizmli Yakup Çolak’ın polis olma hayalini gerçeğe dönüştürdü.

polisi üniforması giyen ve kimliğini alan Yakup, mesaisine, şehit polis memuru Fethi Sekin’in fotoğrafını selamlayıp başladı.

Polis olmak isteyen otizmli 15 yaşındaki oğlu Yakup Çolak’ın bu hayalini bir günlüğüne de olsa gerçeğe dönüştürmek isteyen anne Songül Çolak, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine başvurdu. İstasyon Amiri Mehmet Akif Gökalpgil’in anne Çolak’ın bu talebini seve seve yerine getireceklerini söylemesinin ardından otizmli Yakup’un hayalini gerçekleştirmek için adeta seferberlik başlatıldı.

Anne Çolak’ın bu isteği, Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliğine bildirildi. Polis olacağını öğrenen Yakup’un sevinci ise, gözlerine yansıdı.

Bölge trafik ve TDP ekipleri, sabah saatlerinde Yakup’u alarak önce trafik polisi üniformasını giydirdi.

Yakup, ekip otosunda İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Yakup’a ilk olarak adına düzenlenmiş polis kimliği teslim edildi.