Yapılışı, tadı sadece Kahramanmaraş’a has!
Yapımı ve lezzetindeki farklılığıyla Kahramanmaraş'a özgü tarhana, kültür ögesi olarak kent hayatında önemli bir yer tutuyor.
KAHRAMANMARAŞ 22.06.2022, 16:45 22.06.2022, 17:45
Kabuğu soyulmuş döğmenin pilav şeklinde pişirilip soğutulduktan sonra yoğurtla karıştırılıp kurutulmasıyla elde edilen Maraş tarhanası, dayanaklılığı dolayısıyla ihtiyaç anında kolayca tüketilebiliyor.
''Çiğ'' adı verilen özel sergilerde kurutulan tarhananın tam kurumamış hali ise bölgede ''firik'' olarak isimlendiriliyor. Maraş tarhanası, yazın çerez olarak kışın ise çorbasıyla sofraların vazgeçilmezleri arasında yer buluyor.
Maraş tarhanası, tok tutan ve organik yönüyle de her mevsim tüketiliyor.
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