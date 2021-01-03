Yardım Malzemeleri Bölge Halkına Dağıtıldı
Kahramanmaraş’tan gönderilen yardım tırı Cerablus’a ulaştı.
KAHRAMANMARAŞ 03.01.2021, 16:42 03.01.2021, 18:30
İHH Kahramanmaraş Şubesi’nin, “Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık” diyerek gönderdiği 15. yardım tırı Suriye'nin Cerablus kentine ulaştı.
Bölgeye ulaşan yardım malzemeleri İHH İnsanı Yardım Vakfı görevlileri tarafından bölge halkına dağıtıldı.
Kahramanmaraş’tan giden 7 kişilik Genç İHH ekibi Cerablus kentinde bulunan çocuklara yardımları dağıtırken onlarda oyun oynayarak keyifli vakit geçirdi.
Burada açıklamalar yapan genç İHH gönüllüsü, emeği geçen bağışçılara teşekkür etti.
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