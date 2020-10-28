Yaşar İce'dan vatandaşlara kandil simidi ikramı!
Dünyaca ünlü dondurma firması Yaşar İce vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 28.10.2020, 18:46 28.10.2020, 19:05
MADO ailesi geleneksel olarak yaptığı kandil simidi ve Halep kahkesi ikramlarında yine vatandaşları unutmadı.
Yaşar İce’ya gelen vatandaşlara kandil simidi ve Halep kahkesi dağıtan MADO ailesi sıcak ve taze olarak çıkarttığı tatlıları da vatandaşların ikramına sundu.
Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Yaşar İce İşletmecisi Koray Kanbur yaptığı açıklamada “tüm İslam aleminin kandilini kutlarım” ifadelerini kullandı.
HABER – EMRE ATAÇ
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