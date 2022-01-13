'Yaşayan Kent Germanicia Projesi' hazırlandı!
Kültür Turizm Bakanlığı’nın izinleri doğrultusunda DOĞAKA ve Kahramanmaraş Valiliği destekleriyle “Yaşayan Kent Germanicia Projesi” hazırlandı.
KAHRAMANMARAŞ 13.01.2022, 12:38 13.01.2022, 16:22
Proje kapsamında; televizyonlarda izletilmek suretiyle Germanicia Antik Kentinde ziyarete açık olan 2 mozaikli alanı anlatan 12 dakikalık animasyon film hazırlandı.
Bu anlamda animasyon film Kahramanmaraş Müzesi’nde basın mensuplarına tanıtıldı.
Hazırlanan filmde, antik kentin tanıtılması ve bu sayede kentin turizmine kazandırılması amaçlanıyor.
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