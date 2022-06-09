Yazar Harmancı Kültür Sanat Dostlarıyla Buluşacak
Büyükşehir Belediyesi, 10 Haziran Cuma günü Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde Yazar Abdullah Harmancı ile söyleşi etkinliği gerçekleştirecek. Saat 20.00’de başlayacak etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi.
KAHRAMANMARAŞ 09.06.2022, 11:29 09.06.2022, 11:30
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinliklerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Yazar Abdullah Harmancı, 10 Haziran Cuma günü Kahramanmaraşlılarla bir araya gelecek. Moderatörlüğünü Ömer Yalçınova’nın üstleneceği söyleşi etkinliğinde öykü yazmanın hikâyesi, edebi eserlerde özgünlük ve yazarlık gibi pek çok konu Yazar Harmancı tarafından ele alınacak. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilecek etkinlik saat 20.00’de başlayacak. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “10 Haziran Cuma günü gerçekleştirilecek söyleşi etkinliğimize tüm hemşehrilerimiz davetlidir” ifadelerine yer verildi.
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