Yazar Kara, Kültür Sanat Dostlarıyla Buluşacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri hız kesmeden sürüyor. Takvim kapsamında, 16 Aralık Perşembe günü (yarın) saat 19.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde birçok araştırma kitabında imzası bulunan İlahiyatçı – Yazar İsmail Kara ile söyleşi programı gerçekleştirilecek. Modaratörlüğünü Ömer Yalçınova’nın üstlendiği programda, “Türkiye Merkezli Düşünmek” başlığı masaya yatırılacak. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, etkinliğe tüm vatandaşların davet edildiği bildirildi.