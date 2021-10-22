Yazarlar, okullarda öğrencilerle buluştu!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Tarafından Bu Yıl 2.’Si Düzenlenen Şiir Ve Edebiyat Günlerinin Son Gününde De Yazarlar Okullarda Öğrencilerle Buluşmaya Devam Etti.

Yazarlar Hüseyin Karacalar Ve Kazaklı şair Dinara Butobeva, Kahramanmaraş Anadolu lisesi’nde öğrencilerle bir araya gelerek, eserlerlerini seslendirdi.

Yazarlar burada öğrencilere tecrübelerini paylaştı.

Toplamda 15 ülkeden yazar ve şairlerin katılımıyla, 5 gün boyunca gerçekleşen 100’e yakın etkinlikle, kültür sanat dostları bir araya geldi.