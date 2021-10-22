Yazarlar, okullarda öğrencilerle buluştu!
2. Şiir ve Edebiyat günleri kapsamında yazar-okur buluşması gerçekleştirildi
KAHRAMANMARAŞ 22.10.2021, 15:02
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Tarafından Bu Yıl 2.’Si Düzenlenen Şiir Ve Edebiyat Günlerinin Son Gününde De Yazarlar Okullarda Öğrencilerle Buluşmaya Devam Etti.
Yazarlar Hüseyin Karacalar Ve Kazaklı şair Dinara Butobeva, Kahramanmaraş Anadolu lisesi’nde öğrencilerle bir araya gelerek, eserlerlerini seslendirdi.
Yazarlar burada öğrencilere tecrübelerini paylaştı.
Toplamda 15 ülkeden yazar ve şairlerin katılımıyla, 5 gün boyunca gerçekleşen 100’e yakın etkinlikle, kültür sanat dostları bir araya geldi.
Namaz Vakti 22 Ekim 2021
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|P
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|19
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|9
|19
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|5. Karagümrük
|9
|17
|6. Galatasaray
|9
|17
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|9
|17
|8. Altay
|9
|15
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|9
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|11
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|9
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|9
|9
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|9
|9
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|9
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|8
|19. Kasımpaşa
|9
|6
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|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|21
|2. Ankaragücü
|9
|21
|3. Erzurumspor
|9
|18
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|9
|17
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|8
|16
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|9
|15
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|8
|14
|8. Samsunspor
|8
|11
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|8
|11
|10. Menemenspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|8
|10
|12. Denizlispor
|9
|10
|13. Altınordu
|9
|10
|14. Adanaspor
|9
|9
|15. Manisa FK
|9
|9
|16. Boluspor
|8
|8
|17. Bursaspor
|8
|8
|18. Balıkesirspor
|8
|6
|19. Ankara Keçiörengücü
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|8
|19
|2. Liverpool
|8
|18
|3. Man City
|8
|17
|4. Brighton
|8
|15
|5. Tottenham
|8
|15
|6. M. United
|8
|14
|7. West Ham
|8
|14
|8. Everton
|8
|14
|9. Brentford
|8
|12
|10. Wolverhampton
|8
|12
|11. Leicester City
|8
|11
|12. Arsenal
|8
|11
|13. Aston Villa
|8
|10
|14. Crystal Palace
|8
|8
|15. Southampton
|8
|7
|16. Watford
|8
|7
|17. Leeds United
|8
|6
|18. Burnley
|8
|3
|19. Newcastle
|8
|3
|20. Norwich City
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Real Madrid
|8
|17
|3. Sevilla
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|17
|5. Osasuna
|9
|17
|6. Rayo Vallecano
|9
|16
|7. Barcelona
|8
|15
|8. Real Betis
|9
|15
|9. Athletic Bilbao
|8
|13
|10. Valencia
|9
|12
|11. Espanyol
|9
|12
|12. Villarreal
|8
|11
|13. Mallorca
|9
|11
|14. Elche
|9
|9
|15. Celta de Vigo
|9
|7
|16. Cádiz
|9
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|9
|5
|19. Deportivo Alaves
|8
|3
|20. Getafe
|9
|2
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