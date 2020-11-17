Şiir Ve Edebiyatın Başkenti Kahramanmaraş’ta, I.Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında Yedi Güzel Adam Özel Oturumu yapıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre büyük katma değer sağlayacak ve sürdürülebilir proje kapsamında düzenlenen Özel Oturumlar devam ediyor.

Eğitimci-Yazar Duran Boz Moderatörlüğünde, Yazar Cemal Şakar, Mehmet Narlı ve Necip Evlice’nin “yedi güzel adam” özel oturumu gerçekleşti.

Korona virüs tedbirlerine harfiyen uyulan etkinlik sonun da bir açıklama yapan yazar Mehmet Narlı bu tür etkinliklerin çok faydalı olduğuna dikkat çekti.