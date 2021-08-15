Yedi Kuyular Kayak Merkezi nişan törenine ev sahipliği yaptı!

Kış turizmi ile Akdeniz bölgesinin cazibe merkezi haline gelen yedi kuyular kayak merkezi, yaz sezonun da ise yeni hizmetlerle vatandaşlara kapılarını açıyor.

KAHRAMANMARAŞ 15.08.2021, 16:24 15.08.2021, 16:37
Yedi Kuyular Kayak Merkezi nişan törenine ev sahipliği yaptı!

Bölgede yaz turizmini canlandırmak adına yapılan bungalov evler ile restoran kısmında son hazırlıklar tamamdı ve ilk etkinlik gerçekleşti

Tesisin aynı zamanda düğün salonu olarak kullanılabilen restoran kısmı kapalılarını ilk kez KAER Morhen Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kaya’nın oğlu Abdurrahim ve Şeyda Dalyan’ın nişan töreni için açtı.

Abdurrahim Kaya ile Şeyda Dalyan yedi kuyular kayak merkezinde gerçekleştirilen nişan merasimiyle hayatlarını birleştirmek için ilk adımı attı

Çiftin sevenleri bu mutlu günlerinde onları yalnız bırakmadı

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