Yeni Diva-Sen Başkanı Mehmet Kaplan oldu

Abdükbaki Karakurt Temmuz ayından bu yana vekaleten yürütmüş olduğu başkanlığı delegelerin katılımıyla Mehmet Kaplan'a iade etti.

"Mehmet Kaplan seçim sonrası yaptığı açıklamada; Olağanüstü kongremize teşrif edip bizi yalnız bırakmayan siz değerli dostlarımıza çok teşekkür ederiyorm. Neden DİVA-SEN? Divasen, gönüllülerin gönül verdiği ötekileştirmenin olmadığı üyesine değer verip değer katan, üyeleriyle hemhal olan, mazlumun yanında olan, birilerinin yalancı sendika, iftiracı sendika diyemediği teşkilatın adıdır.

Yaklaşık (5) aydır vekaleten yürüttüğümüz görevimizin katılımcı delegelerimizin bütününün teveccühü ile güven tazeledik ve görevimizi asalete çeviridik. Diyorumki yeni bir nefes, yeni bir hayat Kahramanmaraş’ta vakit Diva-Sen vaktidir diyorum." Dedi.

DİVA-SEN EMİN ADIMLARLA YOLCULUĞUNA DEVAM EDİYOR

Programa Ankara'dan katılan DİVA-SEN Genel Başkanı Mustafa Çopursuz; "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışanların teveccühüne mazhar olan DİVA-SEN; samimi gönüllerin ve cesur yüreklerin destekleriyle yolculuğuna devam ediyor. Siyasetin ve siyasetçilerin rüzgarıyla yön almayan, kurdurulan değil ihtiyaca göre 2005 yılında kuruluşunu gerçekleştirilen Diva-Sen; üyelerinin hak ve hukukunu korumayı ve kurum aidiyetini olmazsa olmazı olarak görmeyi kendisine şiar edinmiş ve bu anlayışından ödün vermemiştir ve vermeyecektir de. Haddi zatında siyasi oluşumlardan tamamen uzak kalarak hür iradeleriyle tam bağımsız anlayışa sahip sendikalara üye olanlara üstün cesaret madalyası verilmesini önemsiyoruz. Nitekim üyesinin sevincini kendi sevinci, üzüntüsünü kendi üzüntüsü olarak kabul eden Diva-Sen, bahse konu anlayışıyla her geçen gün büyümekte ve her yerde adından bahsedilmektedir. Zira Diva-Sen tüm söylem, eylem ve projeleriyle alanında faaliyet gösteren diğer sendikalara da ilham kaynağı olmaktadır. Ayrıca Diva-Sen hiç bir şekilde yalan ve iftira ile sendikacılık yapmıyor ve yapmayacaktır. Siyasetin gölgesinde ve siyasetçilerin dizaynı ile sendikacılık yapmamış ve yapmamaktadır. Filhakika siyaseti siyasetçiler, sendikacılığı biz yapalım anlayışı patenti; DİVA-SEN’e ait bir söylemdir. Dolayısıyla, bugün gerçekleştirdiğimiz Diva-Sen Kahramanmaraş Şubemizin olağanüstü kongresinin hayırlara vesile olmasını, Şube Başkanımız olarak seçilen Mehme Kaplan ve ekibine üstün başarılar dilerim." İfadelerini kullandı.