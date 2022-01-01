Yeni yılın ilk hediyeleri Başkan Mahçiçek’ten geldi
Yeni yılın ilk hediyeleri Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’ten geldi.
KAHRAMANMARAŞ 01.01.2022, 14:26 01.01.2022, 15:11
2021 yılının son bebeği ve 2022 yılının ilk bebekleri için annelere Başkan Mahçiçek çeşitli hediyeler gönderdi.
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, her iki aileyi de cep telefonundan görüntülü arayarak tebrik etti.
Annelere ve bebeklere hastaneye gelen belediye ekiplerince çeşitli hediyeler takdim edildi.
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