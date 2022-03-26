Yetişkin tiyatrosu ‘Delibahar’ sahnelendi!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Mart Kültür Sanat Etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, Salman Kapanoğlu’nun yazıp yönettiği ‘Delibahar’ adlı tiyatro sahnelendi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyuna tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi.

Konuyla ilgili aksu haber’e konuşan eğitimci-yazar salman Kapanoğlu, katkı sunan büyükşehir belediyesi’ne ve ilgilerinden dolayı seyircilere teşekkür etti.

Tiyatroya katılan Hukukçu İnşaat Mühendisi Gazeteci Yazar Serdar Erdoğanyılmaz’da Tiyatroyu Değerlendirdi.