Yığcı ve Kavak ailelerinin mutlu günü!

Kavak Ve Yığcı Ailelerinin düğün merasimine aile dostları, kent protokolü ve siyasi parti temsilcileri katılım sağladı.

Genç çiftin nikâhı akdini Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör gerçekleştirdi.

Ertuğrul Kavak ve Beyza Yığcı çiftinin nikâh şahitleri ise kent protokolü oldu. Aile cüzdanını TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, genç çifte hayırlı olsun dileklerini sunarak gelin hanıma takdim etti.

Kaski Genel Müdürü Ahmet Kavak, “bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm konuklara teşekkür ederim” dedi.

Gelinin Ağabeyi Erdem Yığcı’da, yeni çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Genç çiftlerde, mutluluklarını Aksu Haber’e paylaştı.