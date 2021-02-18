Yılın ilk kampanyası FIAT Marfi otomotivde!
Otomotiv sektöründe Kahramanmaraş’ta büyük bir öneme sahip olan FIAT Marfi kampanyalar yapıyor.
KAHRAMANMARAŞ 18.02.2021, 16:04 18.02.2021, 16:19
2021 yılında da kampanya başlatan Fiat Marfi vatandaşları araç sahibi yapmaya devam ediyor.
Aksu Haber'e özel açıklamalarda bulunan Fıat Marfi Satış Danışmanı Eren Gülgösteren kampanyalar hakkında bilgiler vererek tüm müşterilerimizi mağazamıza bekliyoruz dedi.
5°
az bulutlu
Namaz Vakti 18 Şubat 2021
|İmsak
|05:51
|Güneş
|07:11
|Öğle
|12:51
|İkindi
|15:53
|Akşam
|18:21
|Yatsı
|19:37
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|24
|51
|2. Beşiktaş
|24
|51
|3. Fenerbahçe
|24
|51
|4. Trabzonspor
|24
|45
|5. Alanyaspor
|24
|42
|6. Hatayspor
|24
|39
|7. Gaziantep FK
|24
|38
|8. Karagümrük
|24
|37
|9. Antalyaspor
|24
|32
|10. Malatyaspor
|24
|30
|11. Göztepe
|24
|29
|12. Sivasspor
|23
|28
|13. Konyaspor
|23
|27
|14. Rizespor
|24
|26
|15. Kasımpaşa
|24
|26
|16. Kayserispor
|24
|25
|17. Erzurumspor
|24
|25
|18. Başakşehir
|24
|24
|19. Gençlerbirliği
|23
|20
|20. Ankaragücü
|23
|19
|21. Denizlispor
|24
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|21
|47
|2. Samsunspor
|21
|43
|3. İstanbulspor
|21
|40
|4. Adana Demirspor
|21
|38
|5. Ankara Keçiörengücü
|21
|37
|6. Tuzlaspor
|21
|37
|7. Altınordu
|21
|37
|8. Altay
|21
|35
|9. Bursaspor
|21
|31
|10. Bandırmaspor
|21
|30
|11. Ümraniye
|21
|27
|12. Adanaspor
|21
|25
|13. Balıkesirspor
|21
|20
|14. Menemen Belediyespor
|21
|20
|15. Boluspor
|21
|19
|16. Akhisar Bld.Spor
|21
|19
|17. Ankaraspor
|21
|13
|18. Eskişehirspor
|21
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|24
|56
|2. M. United
|24
|46
|3. Leicester City
|24
|46
|4. Chelsea
|24
|42
|5. West Ham
|24
|42
|6. Liverpool
|24
|40
|7. Everton
|23
|37
|8. Aston Villa
|22
|36
|9. Tottenham
|23
|36
|10. Arsenal
|24
|34
|11. Leeds United
|23
|32
|12. Wolverhampton
|24
|30
|13. Southampton
|23
|29
|14. Crystal Palace
|24
|29
|15. Burnley
|24
|27
|16. Brighton
|24
|26
|17. Newcastle
|24
|25
|18. Fulham
|24
|19
|19. West Bromwich
|24
|13
|20. Sheffield United
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|22
|55
|2. Real Madrid
|23
|49
|3. Barcelona
|22
|46
|4. Sevilla
|22
|45
|5. Real Sociedad
|23
|38
|6. Villarreal
|23
|36
|7. Real Betis
|23
|33
|8. Granada
|23
|30
|9. Celta de Vigo
|23
|29
|10. Athletic Bilbao
|22
|28
|11. Levante
|23
|28
|12. Osasuna
|23
|25
|13. Valencia
|23
|24
|14. Getafe
|23
|24
|15. Cádiz
|23
|24
|16. Deportivo Alaves
|23
|22
|17. Eibar
|23
|21
|18. Real Valladolid
|23
|21
|19. Elche
|21
|18
|20. Huesca
|23
|16