Yolun Başındakiler’in bu haftaki konuğu KEY Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet M.Ciğer oldu
Aksu TV ekranlarının sevilerek izlenen ve Aksu TV Genel Müdür Yardımcısı Erol Öner’in sunduğu Yolun Başındakiler ’in bu haftaki konuğu KEY Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Muhittin Ciğer oldu.
KAHRAMANMARAŞ 27.12.2020, 15:43 27.12.2020, 15:46
Programda ciğer, KAGEGİK (Kahramanmaraş genç girişimciler kurulu başkanı) Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Balcıoğlu Ve KAGEGİK (Kahramanmaraş genç girişimciler kurulu) Üyesi Mustafa Toprak’ın Özel Sorularını Yanıtlayarak, Genç girişimcilere Altın Değerinde Tavsiyelerde Bulundu.
Programının devamında ciğer, gündelik hayatında Bilinmeyenleri, başarıları ve hayat hikâyesini paylaştı.
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