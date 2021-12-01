Yöre halkından Elif ana filmi ekibine büyük ilgi

Pazarcık ilçesinde 1908 yılında dünyaya gelen ve yaşadığı dönemde yaptığı iyiliklerle tanınan Elif Sugan'ın hayatının anlatıldığı ‘Elif Ana’ filmi oyuncu ve set ekibi yöre halkından büyük ilgi görüyor.

Senaristliğini Nihat Behram, Semir Aslanyürek ve Kazım Öz'ün yaptığı, yönetmenliğini Kazım Öz ve Semir Aslanyürek'in paylaştığı filmde Elif Ana karakterini Aliye Uzunatağan canlandırıyor. Filmde İlyas Salman, Sermiyan Midyat, Cezmi Baskın, Füsun Demirel, Orhan Aydın, Turgay Tanülkü, Cansu Fırıncı, Ökkeş Sevimli, Ali Sürmeli, Necmettin Çobanoğlu, Rıza Sönmez, Muhlis Asan, Erdal Ayna, Kazım Çarman, Levent Üzümcü, Metin Coşkun ve Eray Türk gibi oyuncular da yer alıyor.

Gün boyu kırsal alanda çekim yapan oyuncu ve set ekibi mesai dönüşünde Elbistan halkı tarafından ağırlanıyor.

Yapımcı Şirvan Yılmaz Kırtel, Küçükler Ocakbaşı Restoranda yaptığı açıklamada yöre halkının misafirperverliğine değinip, esnafların ilgisi dolayısıyla seyyar mutfağı kapattıklarını söyledi.

Filmde rol alan oyuncular da bölge halkının kendilerine gösterdikleri ilgiden duydukları memnuniyet dile getirip, esnaflara teşekkür etti.



Film ekibine av sahipliği yapan küçükler Ocakbaşı Restoran işletmecisi Kadir Küçük te yaptığı açıklamada Elbistan esnaflarının film ekibine büyük ilgi gösterdiğini belirterek, kentin tanıtımına büyük katkı sağlayan ekibi ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.