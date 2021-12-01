Yöre halkından Elif ana filmi ekibine büyük ilgi
Halk arasında "Elif Ana" olarak tanınan Kahramanmaraşlı Elif Sugan'ın hayatının konu edildiği "Elif Ana" filminin çekimlerine katılan oyuncu ve set ekibine kucağını açan yöre halkı, üst seviyede misafirperverlik yaparak kentin tanıtımına katkı sağlıyor.
Pazarcık ilçesinde 1908 yılında dünyaya gelen ve yaşadığı dönemde yaptığı iyiliklerle tanınan Elif Sugan'ın hayatının anlatıldığı ‘Elif Ana’ filmi oyuncu ve set ekibi yöre halkından büyük ilgi görüyor.
Senaristliğini Nihat Behram, Semir Aslanyürek ve Kazım Öz'ün yaptığı, yönetmenliğini Kazım Öz ve Semir Aslanyürek'in paylaştığı filmde Elif Ana karakterini Aliye Uzunatağan canlandırıyor. Filmde İlyas Salman, Sermiyan Midyat, Cezmi Baskın, Füsun Demirel, Orhan Aydın, Turgay Tanülkü, Cansu Fırıncı, Ökkeş Sevimli, Ali Sürmeli, Necmettin Çobanoğlu, Rıza Sönmez, Muhlis Asan, Erdal Ayna, Kazım Çarman, Levent Üzümcü, Metin Coşkun ve Eray Türk gibi oyuncular da yer alıyor.
Gün boyu kırsal alanda çekim yapan oyuncu ve set ekibi mesai dönüşünde Elbistan halkı tarafından ağırlanıyor.
Yapımcı Şirvan Yılmaz Kırtel, Küçükler Ocakbaşı Restoranda yaptığı açıklamada yöre halkının misafirperverliğine değinip, esnafların ilgisi dolayısıyla seyyar mutfağı kapattıklarını söyledi.
Filmde rol alan oyuncular da bölge halkının kendilerine gösterdikleri ilgiden duydukları memnuniyet dile getirip, esnaflara teşekkür etti.
Film ekibine av sahipliği yapan küçükler Ocakbaşı Restoran işletmecisi Kadir Küçük te yaptığı açıklamada Elbistan esnaflarının film ekibine büyük ilgi gösterdiğini belirterek, kentin tanıtımına büyük katkı sağlayan ekibi ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|14
|36
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Fenerbahçe
|14
|24
|5. Alanyaspor
|14
|24
|6. Başakşehir
|14
|22
|7. Karagümrük
|14
|22
|8. Galatasaray
|14
|22
|9. Adana Demirspor
|14
|20
|10. Beşiktaş
|14
|20
|11. Antalyaspor
|14
|18
|12. Gaziantep FK
|14
|18
|13. Altay
|14
|17
|14. Sivasspor
|14
|16
|15. Giresunspor
|14
|16
|16. Kayserispor
|14
|16
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|14
|11
|19. Kasımpaşa
|14
|10
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|13
|27
|2. Ankaragücü
|14
|27
|3. Eyüpspor
|14
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Samsunspor
|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|13
|30
|2. Man City
|13
|29
|3. Liverpool
|13
|28
|4. West Ham
|13
|23
|5. Arsenal
|13
|23
|6. Wolverhampton
|13
|20
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|13
|18
|9. Brighton
|13
|18
|10. Leicester City
|13
|18
|11. Brentford
|13
|16
|12. Crystal Palace
|14
|16
|13. Aston Villa
|13
|16
|14. Everton
|13
|15
|15. Leeds United
|14
|15
|16. Southampton
|13
|14
|17. Watford
|13
|13
|18. Norwich City
|14
|10
|19. Burnley
|12
|9
|20. Newcastle
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|14
|33
|2. Atletico Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Sevilla
|14
|28
|5. Real Betis
|15
|27
|6. Rayo Vallecano
|15
|24
|7. Barcelona
|14
|23
|8. Athletic Bilbao
|14
|20
|9. Espanyol
|15
|20
|10. Osasuna
|15
|20
|11. Valencia
|15
|19
|12. Villarreal
|14
|16
|13. Celta de Vigo
|15
|16
|14. Mallorca
|15
|16
|15. Deportivo Alaves
|14
|14
|16. Granada
|14
|12
|17. Elche
|15
|12
|18. Cádiz
|15
|12
|19. Getafe
|15
|10
|20. Levante
|15
|7