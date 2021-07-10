Yunus Emre Ortaokulundan büyük başarı

Son 5 yıldır Öğrencilerinin başarısı için idareci ve öğretmenlerinin gayretleriyle, lgs’de birincilik ve önemli dereceler kazandırıyor.

Yunus Emre Ortaokulu Müdürü Mehmet Bayır, okulun yaptığı projeler ve öğrencilerin başarılarını Aksu Haber’e anlattı.