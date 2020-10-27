Zeytin sineği ve Akdeniz meyve sineği feromon tuzak kontrolleri
Türkoğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri bitki sağlığı ile ilgili konularda arazide periyodik kontrollerine devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 27.10.2020, 09:54 27.10.2020, 10:13
Trabzon hurması, İncir, Nar gibi meyve ağaçlarında Akdeniz Meyve Sineği izleme tuzakları yerinde kontrol edildi.
Zeytin Sineği için tespit edilen zeytin bahçelerinde kurulan zeytin sineği tuzakları kontrollerinde Tuzaklarda henüz zararlı popülasyonuna rastlanılmadı.
Bu kontrol ve izleme tuzakları zararlı yoğunluğunu izlemek için kullanılmaktadır. Bu tuzaklarda zararlı popülasyonu görüldüğü anda çiftçilerimiz mücadele/müdahale etmek için uyarılmaktadır. Dolayısıyla zararlının olası zararlıyla oluşabilecek verim kayıplarının önüne geçilmektedir.
Çiftçilerimiz için bu tuzak kontrolleri periyodik olarak haftalık yapılmakta olup kontroller teknik personellerimizce devam etmektedir.
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