Zor bir yıl geride kalmak üzere!
Yaklaşık 1 yıl önce hayatımıza giren Koronavirüsün gölgesinde Dünyamız, 2020’de olağanüstü bir kitlesel felaketle karşı karşıya kaldı.
KAHRAMANMARAŞ 30.12.2020, 16:02 30.12.2020, 16:11
Yerkürenin en ücra köşesine bile ulaşan bir virüs nedeniyle insanlık, tarihte benzeri az görülmüş bir sağlık krizi yaşarken dünya düzeni bozuldu.
2021’e sayılı günler kalırken vatandaşların yeni yıldan tek isteği ise her şeyin eskisi gibi olması.
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