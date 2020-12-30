Zor bir yıl geride kalmak üzere!

Yerkürenin en ücra köşesine bile ulaşan bir virüs nedeniyle insanlık, tarihte benzeri az görülmüş bir sağlık krizi yaşarken dünya düzeni bozuldu.

2021’e sayılı günler kalırken vatandaşların yeni yıldan tek isteği ise her şeyin eskisi gibi olması.