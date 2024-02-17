Tasarımı Dünya Derecesiyle Ödüllendirildi

Kahramanmaraş'ta hizmete açılacak olan bölgenin en büyük özel hastanesi HG Hospital'ın tasarımı, Futurist Architecture tarafından 2023 yılında Dünyanın En İyi Tasarlanmış Sağlık Tesisi ödülüne layık görüldü. HG Hospital, A' Design Award & Competition'da en iyi tasarımlar arasında 19. sıraya yükseldi.

Bu özel tasarım, Kahramanmaraş'ta hizmete girecek en büyük sağlık tesisi olma özelliğini taşıyor.HG

Holding'in Büyük Yatırımı

HG Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Halil Görsoy'un bireysel emeğiyle hayata geçirilen bu sağlık yatırımı, Kahramanmaraş'a bölgenin en büyük ve en özel hastanesini kazandırdı. 300 yatak kapasiteli ve son teknolojiyle donatılan HG Hospital, kısa süre içinde hizmete girecek.

HG Hospital, sağlık hizmeti tasarımında sınırları yeniden belirleyen ve geleneksel beklentilerin ötesine geçen bir tesis olarak öne çıkıyor. 32.000 metrekarelik alana yayılan hastane, hastaların, ziyaretçilerin ve personelin bütünsel iyilik hali üzerinde odaklanarak çalışma ortamlarını iyileştirmeyi amaçlayan titiz bir planlama süreciyle tasarlandı. Mimari tasarım ve uygulama işlerini üstlenen Cihat Elmas Mimarlık ve Quark Studio Architects ekibi, HG Hospital'ın benzersiz özelliklerini ortaya çıkardı.

HG Hospital, standarttan VIP'ye kadar değişen 150 hasta odası, 8 ameliyathane, uzmanlaşmış bölümler, giyim mağazaları, kuaförler, fırınlar ve kafeteryalar gibi çeşitli olanakları içeriyor. Tasarım, hastanenin birçok yerinde doğal unsurların entegrasyonunu vurgulayarak farklı bir atmosfer sunuyor.

HG Hospital, teknolojisi ve hastalar için sunulan lüks olanaklarıyla güvenilir bir sağlık kurumu olmanın yanı sıra, geniş hasta odalarıyla da öne çıkıyor. İç mekanlar için seçilen malzemeler, optimal hasta bakımı için önemli olan lüks ve hijyenin ikili vurgusunu yapıyor.

HG Hospital, Dünya Tasarım Ödülü ile ödüllendirilmiş ve çok yakında Kahramanmaraş'ta hizmete açılacak. Bu özel sağlık tesisi, bölgenin sağlık hizmetlerine önemli katkılar sağlamayı hedefliyor.