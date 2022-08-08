Konya'da devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda para yüzme kadınlar 50 metre kelebek müsabakalarında Sevilay Öztürk birinci oldu.

Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen kadınlar 50 metre kelebek müsabakalarında Sevilay Öztürk altın madalya alırken, ikinci olan Emine Avcu gümüş, üçüncü olan Sümeyye Boyacı da bronz madalya kazandı.

Öte yandan erkekler 50 metre kelebek yarışında Kahramanmaraşlı sporcu Beytullah Eroğlu ikinciliği elde etti.,

Ödül töreninde sporculara madalyalarını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu taktı.