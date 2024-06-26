Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bir çam ağacında kedi sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler ağaçta mahsur kalan kediyi kurtardı.
Bir müddet su verilen kedi, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Öte yandan Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi kurtarıldı.
Olay, ilçeye bağlı Aslanbey Çiftliği mevkiinde meydana geldi. Küçükbaş hayvanlarını otlatan çoban 4 keçisinin kayalıklarda mahsur kaldığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri kayalıklarda mahsur kalan keçileri kurtararak sahibine teslim etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)