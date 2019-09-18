Kahramanmaraş'ın simgesi haline gelen coğrafi işaret belgeli "Maraş biberinde hasat sezonu başladı.



Kentin adıyla anılan biber mevsimlik işçilerce tarlalardan toplanıyor.

Pul ve toz biber olarak sofralarda yerini alacak "Maraş biberi", yemek ve kebapların vazgeçilmez acı sosu olarak biliniyor.



Kahramanmaraş ziraat odası başkanı Mehmet Çetinkaya yaptığı açıklamada Maraş biberinin aroması ve kendine has tadıyla sofraların vazgeçilmezlerinden olduğunu söyledi.



Üreticilerden hasan şanlı, da bu yılki verimden çok memnun olduklarını belirtti.