Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde aralarında önceden husumet bulunan iki eski arkadaşın tartışması kanlı bitti.

Olay, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi Mehmet Emin Arıkoğlu Mahallesinde gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pazarcık İlçesinde aynı iş yerinde çalışan iki eski arkadaş Ramazan Kızıkoğlu ve Hanifi Kodalak akşam saatlerinde su deposu mevkiinde bir otomobilde buluştu.

Buluşma sonrası ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan Kızıkoğlu (30) yanında getirdiği tabanca ile Hanifi Kodalak’a (32) ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri Hanifi Kodalak’ın olay yerinde öldüğünü belirledi.

Cinayet şüphelisi Ramazan Kızıkoğlu polise teslim olurken, Hanifi Kodalak’ın cesedi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Hanifi Kodalak’ın ölüm haberiyle olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.



Cinayet şüphelisi Ramazan Kızıkoğlu, yoğun güvenlik önlemleri altında sorgulanmak üzere Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.