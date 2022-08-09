1 Ağustos 2022 Tarihinde 25 Adliyede Ve Kahramanmaraş Adliyesinde De Başlatılan Bu Uygulama İle Velayet Altındaki Çocukların Ebeveynlerine Teslim İşlemleriyle İlgili İcra Sürecine Son Veriliyor.

Bu Kapsamda Kahramanmaraş’ta Da Kahramanmaraş Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Ve Dulkadiroğlu Belediyelerinin Destekleri İle Yapımı Tamamlan Çocuk Görüşme Merkezinin Açılışı Gerçekleştirildi.

Yunus Emre Taziye Evi Altında Kurulan Merkezin Açılış Kurdelesini Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Baro Başkanı Av. Burak Gül, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya Kurum Müdürleri Ve Amirleri Kesti.

Kurdele Kesiminin Ardından Başsavcı Sedat Çelik Davetlilere Merkezi Gezdirerek Merkez Hakkında Bilgiler Verdi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik açılışta Yaptığı Konuşmada Çocuk Görüşme Merkezlerinin Çok Önemli Bir Konumu Olduğuna Dikkat Çekerek Bu Alandaki Eksikliği Tamamlamalarına Yardımcı Olan Herkese Teşekkür Etti.