Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ö. (73), idaresindeki 46 DS 350 plakalı hafif ticari araç ile Hacı Mustafa Mahallesinden Kurtlar Mahallesi istikametine seyir halindeyken virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.