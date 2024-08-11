Geçmişte Persler, Romalılar, Bizanslılar, Araplar, Selçuklular, Memluklular gibi birçok büyük devletin merkezi olan ve tarihe adını "Kahraman" olarak yazdıran Kahramanmaraş kültürel mirası bakımından Türkiye'nin sayılı illeri arasında yer almaktadır. Tekstil ve iplik sanayiinde Türkiye ve Ortadoğu'da adını duyurmuş olan Kahramanmaraş ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Her köşesinde ayrı bir güzelliği barındıran Kahramanmaraş doğa harikası olan bir bölge olarak ta bilinir, turistlik bölge olmasıyla beraber ziyaretçilerine eşsiz bir doğa deneyimi sunuyor. Şehirdeki birçok doğa güzellikleri ve huzur dolu atmosferiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Kentte, Başkonuş yaylası, Çokran şelalesi, Galgamaç Şelalesi ve Toprak hisar Kanyonu, Fırnız Çayı ve Yeşilgöz Gölü, Döngel mağaraları gibi daha birçok bölgede doğa harikası yerler saymakla bitmiyor, Şehirdeki birçok doğa güzellikleri ve huzur dolu atmosferiyle ilgi odağı haline gelerek dikkat çekmeye devam ediyor.