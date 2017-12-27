Kahramanmaraş’ta polis ekiplerinin şüpheli bir araca yönelik gerçekleştirdiği aramalarda, 2000 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından Kahramanmaraş-Narlı kavşağında şüpheli bir otomobil takibe alındı.

Kent üzerinden kaçak sigara bilgisine ulaşan polis ekipleri harekete geçerek operasyon yaptı.

Aracı durduran polis ekipleri araç içerisinde yaptıkları aramalarda gizli bölmelere saklanmış ve kutulanmış halde satışa hazır 2000 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Operasyonun ardından 30 yaşındaki rami e. ve 27 yaşındaki İbrahim K. İsimli şahıslar gözaltına alındı.

Emniyet’teki işlemleri devam eden şahısların adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Muhabir: Sibel Gürle