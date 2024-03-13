Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi, Şeyhadil Mahallesi Tevfik Kadıoğlu Bulvarı üzerinde bulunan 3 arkadaşın kullandığı tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kardeş olan E.E ile O.E., arkadaşları Y.Ş. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce taraflar tabanca, tüfek ve bıçakla birbirine saldırdı. Kavgada Y.Ş. sırtından tabancayla yaralanıp hastaneye kaldırılırken, kardeşler E.E ile O.E. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, çevrede bulunan boş kovan ve kartuşlara el koydu.