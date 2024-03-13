Muhteşem Yüzyıl adlı dizideki Huricihan Sultan karakteriyle oyunculuğa ilk adımını atan daha sonra Güneşin Kızları, Afili Aşk, Aşk Mantık İntikam, Kraliçe gibi yapımlarda rol alan Burcu Özberk, yeni dizisiyle ekranlara dönüş yaptı.

Şu sıralar Ruhun Duymaz dizisiyle ekranlarda gördüğümüz oyuncu Burcu Özberk, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Gelin oldu

Bir dergi çekimi için kamera karşına geçen Burcu Özberk, bembayaz giyinip, duvak takınca gelin gibi oldu.

Beyaz çorabı, ve beyaz eteği-crop benzeri üstüyle poz veren ünlü Güzel oyuncuya yorum yağdı.

Çok güzelsin'

Özberk'e 'Gelin olmuşsun', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.