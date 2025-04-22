KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta protokol üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında şehit ve gazi çocukları ile futbol maçında bir araya geldi.

Merkez Spor Kompleksi’ndeki Vali Saim Çotur Futbol Sahası'nda oynanan maçta taraflar sahaya, "Biz Büyük Bir Aileyiz" pankartı ile çıktı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, kırmızı takımda şehit ve gazi çocukları, beyaz takımda ise protokol üyelerinin yer aldığı maçı 8-3 şehit ve gazi çocukları kazandı.

Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, şehitlerin emaneti olan çocuklara ve ailelere her zaman sahip çıkmaya çalıştıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, şehitlerin emaneti olan çocuklarla o ruha uygun müsabaka gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ise dünyada çocuklara bayram hediye edilen tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak, şehit ve gazilerin emaneti olan çocuklara her zaman sahip çıkmaya gayret ettiklerini belirtti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli de il protokolünün şehit ve gazi çocuklarını yalnız bırakmadığını, dostluğun kazandığı bir maç olduğunu dile getirdi.

Maçın ardından protokol takımını 8-3 yenen şehit ve gazi çocuklarına çeşitli hediyeler verildi.

Etkinliğe, şehit ve gazi aileleri ile kurum amirleri katıldı.







