Türkiye’nin en köklü ve saygın sinema etkinlikleri arasında ilk sırada yer alan Antalya Altın Portakal Film Festivali, 63. yaşını büyük bir coşku ve iddialı bir seçkiyle kutlamaya hazırlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, sinemaseverlerin sabırsızlıkla beklediği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda "Altın Portakal" heykeli için mücadele edecek 12 eser netleşti.

24 - 31 Ekim tarihleri arasında sinemanın kalbinin atacağı Antalya’da, izleyiciler ve sinema eleştirmenleri beyaz perdenin en yeni ve iddialı yapımlarına tanıklık edecek.

İlk Gösterimler Antalya Sahnesinde: 8 Dünya Prömiyeri!

Bu yılki festival seçkisi, sinema tutkunlarına oldukça özel bir seyir deneyimi vaat ediyor. Yarışma kapsamında yer alan 12 filmin tamamı Türkiye’deki ilk gösterimlerini Antalya’da gerçekleştirecek. Daha da heyecan verici olanı ise seçkide yer alan 8 yapımın dünya ilk gösterimine (prömiyerine) yine Altın Portakal sahnesinin ev sahipliği yapacak olması.

Yönetmen koltuğunda usta isimlerin ve yükselen yeteneklerin oturduğu yarışma listesinde şu filmler dikkat çekiyor:

Artakalan (Yön: Yeşim Ustaoğlu)

Bekle Bizi Brüksel (Yön: Necmi Sancak)

Bir Anne Hakkında (Yön: Büşra Bülbül)

Cinlerin Düğünü (Yön: Ferit Karahan)

Düğün Şarkıcısı (Yön: Emre Aybek)

Elisa (Yön: Sinan Sertel)

Hakikatin Ölümü (Yön: Hüseyin Karabey)

Kadim Mavi (Yön: Emir Ziyalar)

Ölü Arının İğnesi (Yön: Aydın Orak)

Selma (Yön: Emre Kavuk)

Taş ve Tüy (Yön: Ragıp Türk)

Tatlı Maya (Yön: Biket İlhan - Dünya İlk Gösterimi)

Sinemaya 11 Milyon Liralık Rekor Destek: En İyi Filme 5 Milyon TL!

Türk sinemasının gelişimini desteklemeyi ve üretimi teşvik etmeyi sürdüren festival, bu yıl ödül miktarlarıyla da adından söz ettiriyor. 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali bünyesinde toplam 11 milyon lira tutarında finansal destek sağlanacak.

Yarışmanın en büyük ve en merak edilen ödülü olan "En İyi Film" kategorisinin kazananı ise tam 5 milyon TL’lik büyük ödülün sahibi olacak.

Jüri Başkanı Derviş Zaim! Toplam 16 Dalda Ödül Dağıtılacak

Sinema sektörünün önde gelen isimlerini ağırlayacak olan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda jüri başkanlığı görevini Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Derviş Zaim üstlenecek.

Festival gecesinde sinema emekçileri ve oyuncular toplam 16 farklı kategoride heykelcik ve ödüllerle buluşacak. Ödül verilecek başlıca kategoriler şunlar:

En İyi Film & Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü

Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü

En İyi Yönetmen & En İyi Senaryo

Cahide Sonku Ödülü

En İyi Kadın Oyuncu & En İyi Erkek Oyuncu

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu & En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

En İyi Görüntü Yönetmeni, Kurgu, Müzik ve Sanat Yönetmeni

Sungu Çapan Eleştirmenler Jürisi En İyi Yerli Film Ödülü

Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü

24 Ekim’de kapılarını açacak olan organizasyon, bir hafta boyunca gösterimler, söyleşiler ve kırmızı halı heyecanıyla Antalya'yı adeta bir sinema platosuna dönüştürecek.